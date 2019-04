महबूबा मुफ्ती और गौतम गंभीर की लड़ाई पर बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet,लिखा-मेरा डायलॉग पॉलिटीशियन के बीच भी मशहूर

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं. लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में उनकी दिलचस्पी अक्सर दिखाई देती है. KRK कई बार अपना चुनावी विश्लेषण भी ट्विटर पर शेयर करते रहते हैं. इसी कड़ी में कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक बार फिर ट्वीट किया है. इस बार उन्होंने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के ट्वीट को रिट्वीट किया है. जहां महबूबा मुफ्ती ने गंभीर (Gautam Gambhir) को लताड़ लगाते हुए उन्हें ब्लॉक किया. इस दौरान मुफ्ती ने लिखा कि मैं तुम्हें (गौतम गंभीर) ब्लॉक कर रही हूं ताकि तुम 2 रुपये प्रति ट्वीट कर किसी और को ट्रोल कर सको. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा कि ये सिद्ध करता है कि मेरा 2 Rupee डायलॉग पॉलिटीशियन के बीच भी मशहूर है.

Hahaha! This is the proof that my #2Rs dialogue is famous between politicians also. I am loving it. https://t.co/NywVFnzTOD

आपको बता दें कि कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ट्विटर पर जब किसी को नापसंद करते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसके लिए 2 Rupee People यानी कि दो रुपये के आदमी जैसे डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने डायलॉग का जिक्र करने के बाद महबूबा मुफ्ती और बीजेपी पर निशाना भी साधा. कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा कि कुछ समय पहले महबूबा मुफ्ती और बीजेपी साथ-साथ कश्मीर पर राज करने का आनंद उठा रहे थे लेकिन आज चुनाव जीतने के लिए दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दुर्भाग्यवश बेचारी जनता इनको समझ नहीं पाती है. चुनाव में सब जायज है, झूठ, फरेब और ड्रामा.. सब.

Sometimes ago, Mehbooba Mufti and #BJP were ruling Kashmir together and enjoying the benefits. Today both are abusing each other to win the election. Unfortunately Poor people can't understand it. Everything is fair to win election, drama, Jhooth, Fareb etc.