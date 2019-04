कंगना रनौत की बहन ने किया ट्वीट, लिखा- महेश भट्ट ने मेरी बहन को चप्पल फेंककर मारी थी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने बीते दिनों समसामयिक मुद्दों पर नहीं बोलने के लिए आलिया भट्ट (Alia Bhatt) पर तंज कसा था, जिसके बाद आलिया भट्ट ने उन्हें जवाब दिया था. अब इस वाद-विवाद के दौर में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) ने आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान पर निशाना साधा है. उन्होंने सोनी राजदान (Soni Razdan) को टैग करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की बहन रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) के ट्वीट अब खूब वायरल हो रहे हैं. उनके ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं.

.... but later when she went for Woh Lamhe preview to a theatre he threw chappal on her, he didn't allow her to see her own film, she cried whole night .... and she was just 19years old . @Soni_Razdan