कपिल शर्मा के शो में मचेगा खूब धमाल, हंसी के साथ गूंजेगी सुरीली आवाज...देखें Video

सोनी टीवी (Sony TV) पर आने वाला कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) अपने साथ हर बार कुछ नयी और शानदार चीजें लेकर आता है. इसमें कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की एक्टिंग हो, कृष्णा का डांस हो या फिर बच्चा यादव के चुटकुले, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) शो की हर एक्टिविटी अपन आप में ही खास होती है. हर हफ्ते इस शो में आने वाले मेहमान कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ मिलकर इसे और भी जानदार बनाने का काम करते हैं. इस बार भी 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में कुछ नया और खास होने वाला है, क्योंकि इस बार दर्शक कॉमेडी के साथ संगीत का भी लुत्फ उठा सकेंगे. बता दें कि इस बार 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के सेट पर सुपर स्टार सिंगर के जज और कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे. इससे शो में हंसी के चुटकुलों के साथ संगीत के सुर भी सुनाई देंगे.

'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के सेट पर इस बार सिंगिंग दुनिया के कलाकार नजर आने वाले हैं, इसमें अल्का याग्निक, जावेद अली और हिमेश रेशमिया शामिल हैं. इस बात की जानकारी खुद सोनी टीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शो का प्रोमो रिलीज करते हुए दी है. इस प्रोमो को साझा करते हुए सोनी टीवी (Sony TV) ने लिखा है 'इस बार द कपिल शर्मा शो में हंसी के साथ गूंजेगी सुरीली सिंगिंग. आ रहे हैं सुपरस्टार सिंगर के जजेस, उनके साथ होगी ढेर सारी मस्ती.' प्रोमो में दिख रहा है कि कपिल शर्मा के साथ शो के बाकी दर्शक भी गीत-संगीत का खूब लुत्फ उठा रहे हैं. इसके साथ ही कहा जा सकता है कि हंसी मजाक से दर्शकों का मनोंरजन किया जाएगा, बल्कि गीत और संगीत से दर्शकों का दिल जीतने का भी प्रयास किया जाएगा.

बता दें कि 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) टीआरपी की रेस में अक्सर आगे रहता है. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ ही उसकी बाकी की टीम यानी कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, भारती और चंदन प्रभाकर अपनी एक्टिंग और बातों से सबको हंसाते और खुश रखते हैं. इससे पहले शो पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और ईशा गुप्ता भी पूरी टीम के साथ मस्ती करते दिखाई दिए थे. कई बार कपिल शर्मा के शो पर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज से लेकर स्पोर्ट्स की दुनिया के लोग भी दिखाई देते हैं.

