प्रकाश राज ने कर्नाटक की राजनीति पर कसा तंज, बोले- खेल अब शुरू हुआ है...

खास बातें प्रकाश राज ने किया ट्वीट एक बार फिर रखी बेबाक राय मौजूदा राजनैतिक परिदृश्य पर कसा तंज

Karnataka Breaking NEWS...!!! Holiday Resort managers are meeting his excellency The Governor and claiming to form the government., because they have 116 MLA s with them.. the game is open now.. everyone is resorting to politics .. — Prakash Raj (@prakashraaj) May 17, 2018

कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन गई है और बी.एस. येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया है. मुख्यमंत्री को राज्य के राज्यपाल ने बहुमत सिद्ध करने के लिए पंद्रह दिन का समय दिया है और इस तरह राज्य की राजनीति और भी गर्मा गई है. अकसर राजनीति पर खरी-खरी बातें करने वाले साउथ के एक्टर और 'वॉन्टेड' फिल्म के गनी भाई प्रकाश राज ने एक बार फिर नेताओं पर निशाना साधा है. कर्नाटक में विधायकों को खरीदे-फरोख्त से बचाने के लिए जेडी (एस) और कांग्रेस ने उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर रखा है, और इसी पर तंज कसते हुए प्रकाश राज ने ट्वीट किया है.

When will we learn.. when will we come together inspite differences.. when will we celebrate our right to be governed well ....ನಾವೆಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.. ಎಲ್ಲ ಭಿವ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಒಂದಾಗಿ ..ಓಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೊರಾಡುತ್ತೇವೆ ...#justaskingpic.twitter.com/KkEAhuD5ON — Prakash Raj (@prakashraaj) May 16, 2018

This shameless political CIRCUS ..makes my resolve to be more committed to stand by the citizens ...and continue to empower them to their right of #justasking whoever comes to power.. meanwhile let’s see the true colours of all the jokers unfold . Happy viewing — Prakash Raj (@prakashraaj) May 15, 2018

प्रकाश ने ट्विटर पर लिखा हैः 'कर्नाटक ब्रेकिंग न्यूज...!!! हॉलिडे रेसॉर्ट के मैनेजर महामहिम गवर्नर से मिल रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ 116 विधायक हैं...खेल अब शुरू हुआ है...हर कोई राजनीति का सहारा ले रहा है...' इस तरह उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, जेडी (एस) और राज्य की राजनीति पर करारा व्यंग्य कसा है.इससे पहले भी उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कई ट्वीट किए थे जिसमें जनादेश का किस तरह नेता दोहन कर रहे हैं, उस ओर इशारा किया गया था. उन्होंने इस पूरे राजनैतिक परिदृश्य को बेशर्म राजनैतिक सर्कस की संज्ञा दी थी. उन्होंने कहा था कि जनादेश को हल्के में लिया जा रहा है. इस तरह उन्होंने जनता को जगाने की कोशिश की थी.वैसे भी अपनी राजनैतिक विचारधारा और बेबाकी की वजह से अकसर प्रकाश राज निशाने पर रहते हैं. लेकिन उन्होंने अपनी बेबाकी नहीं छोड़ी है. हालांकि वे यह भी कह चुके हैं कि इस तरह बेबाक राय रखने की वजह से उन्हें फिल्में मिलनी भी बंद हो गई हैं. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने की वजह से उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर आना लगभग बंद से हो गए हैं.