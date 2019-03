लखनऊ में भगवाधारी गुंडों ने कश्मीरियों को पीटा तो बॉलीवुड एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा- दाढ़ी रखने वाला हर शख्स आतंकी नहीं...

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दो कश्मीरियों (Kashmiri) की भगवाधारी गुंडों ने पिटाई की तो देश भर में सनसनी फैल गई. लखनऊ में दिन-दहाड़े ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले कश्मीरी विक्रेताओं को भगवाधारी गुंडों ने पीटा था. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस घटना की खूब आलोचना भी हुई. बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेसेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) और ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) के बाद गौहर खान (Gauhar Khan) ने भी लखनऊ की इस घटना पर अपने गुस्से का इजहार किया. लखनऊ में कश्मीरियों की हुई इस पिटाई पर गौहर खान (Gauhar Khan) ने Twitter पर लिखा कि दाढ़ी रखने वाला हर शख्स आतंकवादी नहीं है.

लखनऊ में कश्मीरियों की पिटाई (Kashimiri Attacked in Lucknow) पर गौहर खान (Gauhar Khan) ने Twitter पर लिखाः 'कौन आतंकी और कौन पीड़ित??? दाढ़ी रखने वाला हर शख्स आतंकवादी नहीं! सही सोच रखने वाली हिंदू भी भगवा रंग की गलत व्याख्या से हैरान होंगे! खामोश न रहें! नफरत को खत्म करें! आतंकवाद को खत्म करें! हर तरह के आतंकवाद का खात्मा करें!' इस तरह गौहर खान (Gauhar Khan) ने अपने गुस्से का सोशल मीडिया पर इजहार किया है.

The man in the red jacket should be highlighted! He represents the spirit of india ! #just#sane#proactive#brave#indian ! Pls find his identity ! We need more such examples in the country right now , to lead the way back to unity ! I'm still shocked with what's happening! https://t.co/vgjIOLP3GH