Box Office Collection Luka Chuppi: कार्तिक-कृति की लिव-इन रिलेशनशिप हुई हिट, 3 दिन में कमाए इतने करोड़

Luka Chuppi Box Office Collection Day 3: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कृति सेनन (Kriti Sanon) की लिव-इन रिलेशनशिप पर बनी फिल्म 'लुका छुपी (Luka Chuppi)' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है. छोटे शहर की जिंदगी पर आधारित गुड्डू और रश्मि की कहानी 'लुका छुपी' बॉक्स ऑफिस (Luka Chuppi Box Office Collection) पर तीन में शानदार कमाई कर चुकी है. आज महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) की छुट्टी है और 'लुका छुपी (Luka Chuppi)' को इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) के मुताबिक, 'लुका छुपी' ने पहल तीन दिन में लगभग 32.13 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.

#LukaChuppi emerges a winner... Shows superb growth on Day 2 and 3... Biz doubles at many screens on Day 3... Has ₹ 30 cr+ weekend... Will remain strong today due to partial holiday [#Mahashivratri]... Fri 8.01 cr, Sat 10.08 cr, Sun 14.04 cr. Total: ₹ 32.13 cr. India biz.