परेश रावल ने महाराष्ट्र में सत्ता के घमासान को लेकर किया ट्वीट, बोले- राजनैतिक दही हांडी का खेल...

महाराष्ट्र (Maharashtra Government Formation) में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है. इस सत्ता के घमासान में शिवसेना (Shiv Sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर है. महाराष्ट्र में जारी इस घमासान को लेकर केवल राजनैतिक दुनिया के दिग्गज ही नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी खुलकर अपनी राय पेश कर रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और लोकसभा सांसद रह चुके परेश रावल (Paresh Rawal) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस घमासान को राजनैतिक दही-हांडी का खेल बताया है. परेश रावल का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

An exciting political Dahi Handi is underway in Maharashtra... let's see who breaks and scores !

महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जारी कवायद पर अपनी राय पेश करते हुए परेश रावल ने कहा, 'महाराष्ट्र में एक जबरदस्त राजनैतिक दही-हांडी का खेल चल रहा है. चलो देखते हैं कि कौन हांडी फोड़ता है और नंबर ले जाता है.' परेश रावल का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है.

I am sure Congress & NCP must be demanding CM's chair in Maharashtra. If yes then r absolutely right. #MaharashtraGovtFormation