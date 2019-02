Manikarnika Box Office Collection Day 10: कंगना रनौत की 'मणिकर्णिका' का जलवा कायम, कमाए इतने करोड़

Manikarnika Box Office Collection: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म 'मणिकर्णिकाः द क्वीन ऑफ झांसी (Manikarnika: The Queen of Jhansi)' का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जारी है और फिल्म ने दूसरे शनिवार भी अच्छा कारोबार किया है. कंगना रनौत की फिल्म 'मणिकर्णिका' ने बॉक्स ऑफिस (Manikarnika Box Office Collection) पर पिछले 9 दिन में 69.90 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है और फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) मान रहे हैं कि फिल्म 10वें दिन 75 करोड़ रुपये की कमाई के आंकड़े को पार कर सकती है. कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म को डायरेक्ट भी किया है.

#Manikarnika gathers momentum on [second] Sat... Growth on Day 9 [vis-à-vis Day 8]: 50%... Will cross ₹ 75 cr mark today [Day 10]... [Week 2] Fri 3.50 cr, Sat 5.25 cr. Total: ₹ 69.90 cr. India biz. #Hindi#Tamil#Telugu