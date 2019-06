नेहा कक्कड़ माता के जगरातों में गाती थीं भजन, बन चुकी हैं बॉलीवुड की टॉप सिंगर- जानें 5 खास बातें

मखमली आवाज की मल्लिका और बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) का आज 31वां बर्थडे है. उनके बर्थडे पर फैन्स उन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं. नेहा के भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) ने भी बहन के बर्थडे पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं. फिल्म इंडस्ट्री में अपने गाने और दिलकश आवाज से जादू बिखरने वाली नेहा कक्कड़ के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी 5 बातें.

1- माता के जगरातों में बड़ी बहन सोनू के संग भजन गाती थीं नेहा

नेहा कक्कड़ का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था. नेहा ने छोटी उम्र में ही अपनी बहन सोनू कक्कड़ के साथ जगरातों में भजन गाना शुरु कर दिया था. जगरातों में गाने के लिए नेहा को 500 रुपये मिलते थे. जगरातों में भजन गाने पर नेहा के परिवार को लोगों के ताने भी सुनने पड़े. हालांकि नेहा ने कभी हार नहीं मानी और आखिरकार वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहीं.

2. जिस शो से की थी अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत आज बन गई हैं उसी की जज

मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत सन् 2006 में सोनी टीवी पर आने वाले शो इंडियन आइडल से की थी. उस वक्त नेहा 11वीं कलास में थी. हालांकि शो में फाइनल्स तक पहुंचने के बाद भी नेहा शो को जीत नहीं पाई थीं. लेकिन इस सबके बावजूद आज नेहा उसी शो की जज बन गई हैं.

3. इस गाने ने बनाया था नेहा को सुपरस्टार

2008 में नेहा कक्कड़ की पहली एल्बम 'नेहा- द रॉकस्टार' रिलीज हुई थी. इस एल्बम ने नेहा को रातों-रात मशहूर कर दिया था. इसके बाद नेहा की लगातार कई एल्बम आईं जिन्होंने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा दिया. आज नेहा कक्कड़ फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन सिंगर्स में से एक हैं. उनके सभी गान सुपरहिट होते हैं.

4. कद को लेकर लोगों ने उड़ाया खूब मजाक

मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ अपने कद को लेकर भी हमेशा चर्चा में रही हैं. हमेशा से उनकी छोटी हाइट को लेकर लोगों ने खूब मजाक उड़ाया हालांकि नेहा ने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कद ऊंचा करके लोगों को करारा जबाव दिया.

