'जम के चोरी कर रहे हैं आप...अब चौकीदार आ गया है' नरेंद्र मोदी का नया ट्रेलर हुआ रिलीज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की बायोपिक 'नरेंद्र मोदी' (Narendra Modi) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. 'नरेंद्र मोदी' (Narendra Modi) का ट्रेलर रिलीज होने की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर ओमंग कुमार (Omung Kumar) ने अपने ट्वीट के जरिए दी है. 'नरेंद्र मोदी' (Narendra Modi) के डायरेक्टर ओमंग कुमार (Omung Kumar) ने ट्रेलर के वीडियो के साथ फिल्म के रिलीज होने की तारीख भी बताई. पीएम मोदी की बायोपिक 'नरेंद्र मोदी' (Narendra Modi) दुनियाभर के सिनेमाघरों में 24 मई से देखी जा सकेगी. फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) निभा रहे हैं. ट्रेलर के अंत में नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) कहते हैं "जीतने का असली मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं."

बॉलीवुड एक्टर ने EVM में धांधली के शक को लेकर निकाला गुस्सा, बोले- ये सत्तारूढ़ पार्टी की भाईगीरी है...

https://t.co/HnV2Xh6D6F Here's the new trailer of PM Narendra Modi film, Releasing 24th May @vivekoberoi@sandip_Ssingh@DarshanKumaar#bomanirani