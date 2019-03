पीएम नरेंद्र मोदी ने विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर कही ऐसी बात, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने Twitter पर निकाला गुस्सा

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के तहत पहले चरण के मतदान 11 अप्रैल को होने हैं, और प्रत्येक राजनैतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narenra Modi) 51 दिन में 100 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं और वे रैलियों में पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर जमकर बात कर रहे हैं. BJP ने अपने Twitter हैंडल पर पीएम मोदी का एक कोट ट्वीट किया है जिसमें कहा गया था कि लोग सेना की तारीफ करने की बजाए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) की वापसी की बात कर रहे थे. इस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्विटर पर रिएक्शन दिया है.

BJP ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का एक कोट डाला था. इसके साथ ModiSpeaksToBharat हैशटैग भी डाला गया था. इस ट्वीट में लिखा गया थाः जब अभिनन्दन की घटना घटी तो देश के सभी दलों को कहना चाहिए था कि हमें देश की सेना पर गर्व है कि उसने F16 मार गिराया. उसकी बजाय ये अभिनन्दन वापस कब आएगा, इस पर चल पड़े: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी.' ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने हालांकि इस ट्वीट का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका इशारा पीएम की इसी बात की ओर नजर आता है.

How could we possibly not worry about the safe return of #WingCommanderAbhinandan ? Why was his face adoring political billboards, welcomed and paraded by political beings ? He has a family... this just make any sense. It's the EXACT OPPOSITE of what was being said in fact.