सलमान खान की 'भारत' को प्रियंका चोपड़ा ने न कहा दिया है. लेकिन सलमान खान ने 'भारत' की टीम में नई एंट्री की बहुत ही शानदार अंदाज में ट्वीटर पर घोषणा की है. 'भारत' में सलमान खान की हीरोइन के तौर पर कैटरीना कैफ नजर आएंगी. प्रियंका चोपड़ा के फिल्म से कन्नी काटने के बाद सलमान खान और फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफऱ ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स पर यह ऐलान किया है. लेकिन सलमान खान का कैटरीना कैफ का फिल्म में वेलकम करने का अंदाज वाकई काफी दिलचस्प है, और उनका ये ट्वीट काफी पसंद किया जा रहा है.सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की शानदार तस्वीर पोस्ट की है और लिखा हैः "एक सुंदर और सुशील लड़की जिसका नाम है कैटरीना कैफ...स्वागत है आपका 'भारत' की जिंदगी में..." इससे पहले सुबह, निर्देशक अली अब्बास जफर ने "भारत" में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ के होने की खबर शेयर की थी. निर्देशक अली अब्बास ज़फर ने ट्वीट किया था,"भारत फिल्म में कैटरीना कैफ भारत की लाइफलाइन बनेंगी. 'मेरे ब्रदर की दुल्हनिया' और 'टाइगर जिंदा है' के बाद फिर तीन दोस्त एक साथ आ रहे हैं.'

Katrina kaif plays Bharat’s life line in @Bharat_TheFilm . Looking forward to this 3 collaboration buddy after MBKD and TZH.... pic.twitter.com/87sMo6bZiF