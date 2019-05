इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पीएम मोदी को दी बधाई, तो लोगों ने पूछा-मैडम कब जा रही हो पाकिस्तान

लोकसभा चुनाव 2019 (Loksabha Election 2019) में बीजेपी (BJP) को फिर से प्रचंड बहुमत मिला है. इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को हर ओर से बधाई म‍िल रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल मीड‍िया पर खुलकर अपने विचार व्‍यक्‍त करने वाली शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने भी पीएम मोदी (PM Modi) की जीत पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

What a strong mandate the people of India have given. Congratulations @narendramodi and NDA led by BJP.