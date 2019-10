शाहरुख खान से फैन ने पूछा 'दशहरे पर Ra-One की सीडी क्यों नहीं जला देते' तो किंग खान का यूं आया जवाब

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) यूं तो इस समय फिल्मों से दूर हैं हालांकि सोशल मीडिया के जरिए वह अपने फैन्स से अकसर जुड़ते रहते हैं. आज शाहरुख खान ने अपने फैन्स के ढेर सारे मजेदार सवालों के जवाब दिए हैं. दरअसल, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने अपने फैन्स से जुड़ने के लिए एक ट्वीट के जरिए कहा, 'बहुत समय हो गया है, अगर आप लोग यहां है तो हम #AskSRK करते हैं.' अपने इस सेशन के दौरान शाहरुख खान ने अपने सभी फैन्स के सवालों के जवाब दिए. हालांकि जब एक फैन ने उनसे फिल्म 'रा-वन (Ra-One)' की सीडी जलाने के लिए कहा, तो इस पर बॉलीवुड बादशाह ने बेहद ही मजेदार कमेंट किया.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, 'सर आज दशहरा है तो Ra-One की सीडी क्यों नहीं जला देते आप?' इस पर SRK ने कमेंट करते हुए कहा, 'अरे कितना जले पर नमक छिड़कोगे.' शाहरुख खान के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. शाहरुख खान से फैन्स ने कभी उनकी फिल्म को लेकर सवाल किए तो किसी ने उनकी पसंदीदा कॉफी के बारे में पूछ लिया.

Of course!! My command over the language is so good!! https://t.co/Gi7oLgiwhv