शाहरुख खान ने अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने वीडियो को शेयर करके दी श्रद्धांजलि, सुनकर आ जाएंगे आंसू

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Biharai Vajpayee ) के निधन के बाद देश के कई बड़ी हस्तियों ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की. बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने वाजपेयी को अपने अलग अंदाज उन्हें नमन किया. देश के टॉप राजनेताओं में एक अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि के रूप में भी पहचाने गए हैं, जिनका जिक्र शाहरुख ने भी किया. अपने कविताओं के जादू से उन्होंने लाखों प्रशंसक बनाये, जिसमें अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और शाहरुख भी शामिल हैं. रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा समेत कई सेलिब्रिटी ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक जताया.

For The Poet Prime Minister of our country, love you Baapji...https://t.co/IKTYouMdiypic.twitter.com/kLO4JAHvNu