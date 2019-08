सुनील शेट्टी के बेटे ने शुरू की RX 100 की शूटिंग, इस एक्ट्रेस के साथ करेंगे डेब्यू

बॉलीवुड में स्टार किड्स के डेब्यू की धूम मची हुई है. कुछ ही समय पहले चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे और जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी ने बॉलीवुड में कदम रखा था. अब सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी (Ahan Shetty) भी अपने बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार हैं. इतना ही नहीं, आज से ही उनकी फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक अहान शेट्टी (Ahan Shetty) मिलन लूथरिया के निर्देशन में तैयार हो रही फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करेंगे. अहान शेट्टी (Ahan Shetty) की अपकमिंग सुपरहिट तेलुगू फिल्म 'RX 100' की रीमेक होगी.

Ahan Shetty - son of Suniel Shetty - begins his journey in #Hindi films... His debut film - the #Hindi adaptation of #Telugu film #RX100 - begins filming today at a South Mumbai theatre... Costars Tara Sutaria... Directed by Milan Luthria... Produced by Sajid Nadiadwala. pic.twitter.com/GU94TuBfJK