The Accidental Prime Minister: अनुपम खेर ऑटो वाले से बोले, क्या लगता है पिक्चर हिट होगी तो मिला ये जवाब- Video

अनुपम खेर (Anupam Kher) ने The Accidental Prime Minister Trailer पर ऑटो ड्राइवर से की बातचीत

खास बातें मनमोहन सिंह बने हैं अनुपम खेर विजय गुट्टे ने की है डायरेक्ट संजय बारू की किताब पर है आधारित

The Accidental Prime Minister: अनुपम खेर (Anupam Kher) की फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister Trailer)' का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, राजनैतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का किरदार निभा रहे बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने कल एक ट्वीट कर बताया था कि उनकी फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब (YouTube) पर सर्च करने पर नहीं आ रहा है. अब अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' को लेकर ऑटो ड्राइवर से बात कर रहे हैं.

‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' में कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम मनमोहन का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने इस दिलचस्प वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा हैः 'हमारे देश का आम आदमी राजनैतिक रूप से बहुत जागरूक है. आज सुबह ऑटो की सवारी की. हमारी फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को लेकर आम आदमी की राय जानना चाहता था. मेरे और ऑटो ड्राइवर विज प्रजापति के बीच हुई बातचीत को सुनें.' इस वीडियो में अनुपम खेर ऑटो ड्राइवर से अपनी फिल्म के ट्रेलर को लेकर रिएक्शन, उसके हिट होने और उसके पर बैन लगाने पर प्रतिक्रिया लेते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है.

हालांकि ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' में मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) का रोल निभाने वाले अभिनेताअनुपम खेर (Anupam Kher) और अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) समेत अन्य के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है. कोर्ट में लगाई गई याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में कई हस्तियों की खराब छवि दिखाई गई है. इस तरह फिल्म का सफर आसान होता नजर नहीं आ रहा है.

‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर (The Accidental Prime Minister)' में अनुपम खेर मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) के रोल में होंगे, सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बर्नर्ट बनी हैं. ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को विजय गुट्टे ने डायरेक्ट किया है और फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने जा रही है.

