महानायक अमिताभ बच्चन और आमिर खान स्टारर फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तां ( Thugs of Hindostan )' ने बंपर शुरुआत की, लेकिन नेगेटिव रिव्यू की वजह से फिल्म के कारोबार में लगातार गिरावट हुई. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, शुरुआती पांच दिनों में फिल्म ने 122 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. सोमवार को फिल्म के खाते में 5.25 करोड़ रुपये आए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म पहले हफ्ते में 135 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लेगी.

ThugsOfHindostan decline in biz...

Fri [vis-à-vis Thu]: 44.33%

Sat [vis-à-vis Fri]: 19.47%

Sun [vis-à-vis Sat]: 24.18%

With #Diwali festivities coming to an end, #TOH is expected to decline rapidly on weekdays [in view of the disturbing weekend trend].

Hindi version. India biz.