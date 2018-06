Veere Di Wedding Box Office: मंडे टेस्ट पास करने के साथ 'वीरे दी वेडिंग' ने 4 दिन में निकाली लागत

#VeereDiWedding passes crucial 'Monday Test'... North India continues to contribute strongly... Decline on Mon [vis-à-vis Fri] is a normal 43.55% - GOOD TRENDING... Eyeing ₹ 54 cr [+/-] biz in Week 1... Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr, Mon 6.04 cr. Total: ₹ 42.56 cr.