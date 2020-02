Diabetes and Weight Loss: डायबिटीज में तेजी से घट गया है वजन? यहां जानें वेट कंट्रोल करने के 3 असान तरीके

खास बातें हर किसी में वजन कम होने की वजह अलग-अलग हो सकती हैं. लोग डायबिटीज डाइट चार्ट वेजीटेरियन (Diabetes Diet Chart) में पूछते हैं. डायबिटीज में वजन (Diabetes and Weight) से जुड़े बदलाव कैसे करें

Can Diabetes Cause Weight Loss? डायबिटीज लाइफस्‍टाइल से होने वाले रोगों में से एक है. यह कई और बीमारियों का कारण बन सकता है. अगर आप भी इस बात को लेकर सोचते हैं कि डायबिटीज क्या है, डायबिटीज डाइट, डायबिटीज कंट्रोल या डायबिटीज की दवा की दवा, तो इससे जुड़ी जानकारी आपको यहां मिल सकती है. सबसे जरूरी है कि आप डायबिटीज के लक्षणों (Diabetes Symptoms) को समय रहते पहचान लें और उसे शुरुआत में ही बढ़ने न दें. अक्‍सर लोग डायबिटीज का घरेलू उपचार (Remedies For Diabetes) तलाशते हैं, लेकिन कोई भी दवा या नुस्खा बिना डॉक्टरी सलाह के अपनाना खतरनाक साबित हो सकता है. डायबिटीज होने पर डाइट (Diabetes Diet) का ख्‍याल रखना बहुत जरूरी है. तो कुल मिलाकर आप अपनी डाइट को और जीवनशैली को सही रख कर डायबिटीज को कंट्रोल (How To Control Diabetes) कर सकते हैं. लेक‍िन क्‍या आप डायबिटीज में अचानक वजन कम (Unexplained Weight Loss) होने से परेशान हैं.

कई बार मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों में तेजी से वजन कम होने की वजह हो सकता है. अचानक से वजन का कम होना आपको सेहत से जुड़ी किसी परेशानी की ओर संकेत कर सकता है. तो डायबिटीज में वेट लॉस की परेशानी से बचने के लिए आप क्‍या कर सकते हैं. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं वे 3 बातें जो जिनका मधुमेह रोगियों को ख्‍याल रखने की जरूरत है , जिनका सीधा असर उनके वजन पर पड़ता है-

डायबिटीज या मधुमेह में क्‍यो हो जाता है वजन कम, कैसे कंट्रोल करें वजन (Can-Type 2 Diabetes Make You Lose Weigh Or Is Weight Loss Caused by Diabetes Dangerous)

1. पाचन तंत्र हो बेहतर

हमारे पाचन तंत्र का हमारी सेहत से सीधा नाता होता है. इसलिए हेल्‍दी रहने के लिए जरूरी है कि आपका पाचन बेहतर हो. डायबिटीज रोगी के लिए पाचन तंत्र का बेहतर होना जरूरी है. क्‍योंकि यह मेटाबॉलिज्‍म को बेहत करने से आप जो भी खाते हैं वह बेहतर पचता है. इसके लिए डायबिटीज रोगियों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और इसके साथ ही साथ फाइबर से भरपूर आहार लेना चाहिए.

2. नींद हो पूरी

वो कहते हैं न कि 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, तो जनाब यह वाकई जरूरी है आपकी सेहत के लिए. हम सभी को अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करे. ऐसा न करने पर डायबिटीज रोगियों में मेटाबॉलिक रेट पर असर होता है जो सीधे तौर पर वजन को प्रभावित करता है.

Weight and Diabetes Management: इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि आपके शरीर को पूरा आराम मिले.

3. डायबिटीज के लिए डाइट चार्ट का रखें पूरा ख्‍याल

जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मधुमेह या डायबिटीज के रोग‍ियों को अपने आहार का खास ध्‍यान रखना होता है. इसलिए अगर आप मधुमेह के रोगी हैं और तेजी से वजन कम होने से परेशान हैं तो अपनी डाइट में कैलोरी का ध्‍यान रखें. अब सवाल उठता है कि डायबिटीज के मरीज को अपने वजन पर नियंत्रण रखने के लिए कितना कैलोरी इंटेक रखना चाहिए. यह बात पूरी तरह से आपकी सेहत और डॉक्‍टर की सलाह पर निर्भर करती है कि आप कितनी कैलोरी लें. सामन्य तौर पर 5 फुट 4 इंच के व्यक्ति का वजन 55 किलो होना चाहिए. ऐसे व्यक्ति को अगर बिना व्यायाम के अपना कैलोरी कांउट देखना है तो उसे 2400 से ज्यादा कैलोरी नहीं लेनी चाहिए. बहरहाल हर किसी का कैलोरी इनटेक अलग-अलग हो सकता है. इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें.

