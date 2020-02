Jaggery And Hot Water: सुबह खाली पेट गुड़ के साथ गर्म पानी पीने से मिलेंगे जबरदस्त फायदे, पाचन के साथ वजन घटाने में भी है रामबाण! और भी कई कमाल के फायदे

खास बातें खाली पेट गुड़ और गर्म पानी पीने से होंगे गजब फायदे. खाली पेट रोजाना सेवन कर मिलेंगे कई स्वास्थ्य लाभ. गुड़ और गर्म पानी इम्यूनिटी के साथ पाचन के लिए राणबाण!

Jaggery With Hot Water: सुबह-सुबह गुड़ (Jaggery) का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है, लेकिन गुड़ के फायदे तब और भी बढ़ जाते हैं जब इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी (Empty Stomach Lukewarm Water) के साथ लिया जाता है. सुबह उठने के बाद गुनगुने पानी के साथ गुड़ (Jaggery With Hot Water) का सेवन करने से आप हमेशा के लिए निरोगी रह सकते हैं. जब अपने जीवन में जिन समस्याओं से जूझते हैं उनमें से ज्यादातर परेशानियां आपके पेट से जुड़ी (Stomach Problems) होती हैं. सुबह गुड़ और गुनगुना पानी (Jaggery And Lukewarm) पीने से आपका पेट साफ हो सकता है इससे आपका पाचन (Digestion) दुरुस्थ हो सकता है और पेट दर्द (Stomach Pain), एसिडिटी, कब्ज (Constipation) की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है. गुड़ और पानी (Jaggery And Lukewarm) के फायदे सिर्फ यहीं समाप्त नहीं होते गुड़ और गुनगुने पानी के सेवन करने से आप वजन भी घटा (Weight Loss) सकते हैं. कई लोग सवाल करते हैं कि खाली पेट गुड़ और गर्म पानी पीने के फायदे (Benefits Of Drinking Jaggery And Hot Water) के क्या होते हैं? सुबह उठते ही कई लोग अपने दिन की शुरुआत सीधे चाय के साथ करते हैं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है. आयुर्वेद (Ayurveda) में भी गुड़ और गर्म पानी के कॉम्‍बिनेशन को पाचन शक्ति (Digestive Power) बढ़ाने के साथ कई समस्याओं के लिए रामबाण माना गया है. ​सुबह खाली पेट गुड़ और गुनगुना पानी पीने से इम्यूनिटी (Immunity) तो बढ़ती ही है साथ यह आपकी किडनी के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. यहां जानें गुण और गर्म पानी के सेवन के कई और कमाल के फायदों के बारे में...

सुबह खाली पेट गुड़ और गर्म पानी पीने के फायदे!

सुबह खाली पेट गुड़ और गर्म पानी पीने के फायदे!

1. पेट की समस्याएं होंगी दूर, पाचन होगा बेहतर

अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान हैं तो आप सुबह खाली पेट गुड़ और गर्म पानी का रोजाना सेवन कर कुछ ही दिनों में कमाल देख सकते हैं. इसका फायदा आपको कुछ ही दिनों में दिखने लग सकता है. गर्म पानी के साथ गुड़ का सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी फायदेमंद माना जाता है. यह शरीर में पाचन क्रिया को भी तेज कर सकता है.

​2. वजन कम करने के साथ बनाए निरोगी!

गुड़ पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी 1, बी 6 और विटामिन सी में भरपूर होता है. अगर आप रोजाना गुड़ और गर्म पानी का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में भी फायदा हो सकता है. कई लोग पेट की चर्बी से परेशान रहते हैं और लोगों के सामने जाने से कतराते हैं ऐसे में यह कमाल का नुस्खा आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

3. गुर्दे की पथरी दूर करने में लाभदायक

3. गुर्दे की पथरी दूर करने में लाभदायक

कई ऐसे लोग हैं जो किड़नी की पथरी के दर्द से परेशान रहते हैं कई दवाइयों के सेवन के बाद भी न दर्द कम होता है और न पथरी बाहर निकलती है ऐसे में ये घरेलू नुस्खा आपके काफी काम आ सकता है. सुबह खाली पेट गुड़ के साथ गर्म पानी का सेवन करने से आपके किडनी की पथरी से छुटकारा पा सकते हैं. कुछ ही दिनों में किडनी से पथरी बाहर नुकालने में भी यह पानी फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. शरीर की इम्‍यूनिटी बढाए

गुड़ और गर्म पानी का सेवन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी फायदेमंद हो सकता है. गुड़ में कई सारे एंटीऑक्‍सीडेंट और मिनरल होते हैं जो फ्री रैडिकल के डैमेज से बचा कर इंफेक्‍शन से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं. गुड़ खून में हीमोग्‍लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी फायदा लिया जा सकता है. हमारी इम्यूनिटी ही हमें बार-बार बीमार होने से बचाती है.

5. अनिद्रा में भी आता है काम

5. अनिद्रा में भी आता है काम

अगर आपको अनिद्रा की समस्या यानी नींद नहीं आती है तो आप सुबह खाली पेट गुड़ और गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं. सुबह उठते ही गर्म पानी के साथ गुड़ खाने पर शरीर में हैप्पी हार्मोन को बढ़ावा मिल सकता है. यह अनिद्रा के घरेलू नुस्खों के रूप में काम करता है.

