Weight Loss: वजन घटाने और डायबिटीज कंट्रोल करने लिए फलों और सब्जियों का जूस पीने की बजाय खाएं साबूत, जानें जूस न पीने के 4 कारण!

खास बातें पीने के बजाय हमेशा अपना खाना फायदेमंद होता है! भोजन चबाने से पाचन की समस्याओं को दूर रखा जा सकता है. बार-बार जूस पीना गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का कारण हो सकता है.

Fruit Juice Vs Fruit: फलों और सब्जियों का जूस वजन घटाने (Fruit And Vegetable Juice Weight Loss) के साथ डायबिटीज को कंट्रोल (Control Diabetes) करने के लिए फायदेमंद माना जाता है. आपने अक्सर सुना होगा कि आपको फलों के जूस (Fruit juice) की जगह साबुत फलों का सेवन करना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? फ्रूट जूस का ब्रेकफास्ट (Fruit juice For Breakfast) में सेवन करना सामान्य है. बीच-बीच में लगने वाली भूख को कम कम करने के लिए कई फलों के रस का एक ताज़ा गिलास आपको सहारा दे सकता है. न सिर्फ फलों का जूस बल्कि सब्जियों का जूस (Vegetable Juice) भी आपके लिए फायदेमंद है. कई ड्रिंक्स ब्लड शुगर को कंट्रोल (Drinks For Blood Sugar) करने के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके साथ ही अगर आप वजन घटाना (Weight Loss) चाहते हैं तो वजन घटाने के आहार (Weight Loss Diet) में फलों और सब्जियों के जूस (Fruit And Vegetable Juices) को शामिल कर सकते हैं. वजन घटाने के लिए फलों का जूस (Fruit Juice For Weight Loss) नेचुरल उपाय हो सकता है. कई बार जब किसी को बॉडी डिटॉक्स (Body Detox) करनी हो या नेचुरल तरीके से वजन घटाना (Natural Ways To Lose Weight) हो तो सब्जी का एक ताजा गिलास जूस आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. हालांकि जूस आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं माना जाता है.

लाइफस्टाइल कोच लुके कटिंहो ने फेसबुक एक पोस्ट साझा कर कहा कि उन्होंने जूस लेना क्यों बंद कर दिया और बाकी सभी को भी जूस का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए. लुके कटिंहो के अनुसार, अगर आप एक फ्रूट से जूस निकालते हैं तो उससे एक गिलास शुगर कम हो जाती है और सब्जियों के रस के लिए सब्जियों को पीसकर उनके फाइबर और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों कम हो जाते हैं. जूसिंग फाइबर, विटामिन और खाद्य पदार्थों की प्रोटीन सामग्री को कम करता है. कुछ और कारण हैं जिससे आपको जूस नहीं पीना चाहिए...

Blood Sugar Level: खाना खाने के बजाय जूस पीना आपको जरूरत से कम (या अधिक) फाइबर दे सकता है Blood Sugar Level: खाना खाने के बजाय जूस पीना आपको जरूरत से कम (या अधिक) फाइबर दे सकता है

क्यों नहीं पीना चाहिए फलों और सब्जियों का जूस | Why You Must Stop Drinking Vegetable And Fruit Juice

1. पर्याप्त फाइबर नहीं मिलता है

कॉटिन्हो कहते हैं कि ग्रीन जूस जो वजन कम करने और पोषण देने के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है. अगर साबूत फल या सब्जियों को खाते हैं तो आपको फाइबर मिलता है. यह तो आप भी जानते हैं कि फाइबर आपके पाचन, वजन घटाने और कब्ज को रोकने में फायदेमंद होता है. फाइबर आपकी क्रेविंग को कम करने का काम करता है. फाइबर आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. जिससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं. जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए जूस फायदेमंद नहीं हो सकता है.

2. भोजन को चबाना पाचन के लिए जरूरी

जब आप जूस पीते हैं आप उसे चबाते नहीं, लेकिन जब आप साबूत अनाज खाते हैं तो आपको खाने के लिए उसे चबाना पड़ता है. भोजन को ठीक से चबाने से पाचन एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो भोजन से पोषक तत्वों को तोड़ने में मदद करते हैं. लार पेट के एसिड को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो आंतों तक पहुंचने से पहले पेट में किसी भी बैक्टीरिया या कीटनाशकों को तोड़ने में मदद कर सकता है.

How To Control Diabetes: जूस डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है, लेकिन वे पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं How To Control Diabetes: जूस डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है, लेकिन वे पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं

3. जूस डिटॉक्स करने के लिए फायदेमंद है, लेकिन पोषण देने के लिए नहीं!

चुकंदर या गाजर का रस जैसे सब्जियों का रस आपके सिस्टम को साफ करने और detoxify करने में मदद कर सकता है, लेकिन वे आपको अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं दे सकते हैं. "जब तक हमारा तंत्र सही तरीके से काम कर रहे हैं, तब तक भोजन सही तरीके से टूट रहा है और इससे पोषक तत्व सिस्टम में अवशोषित हो रहे हैं.

4. पेट की फूलने की समस्या है तो जूस न पिएं

जूसिंग के जरिए तरल फाइबर का अधिक सेवन आपके आंत के कार्य को बढ़ा सकता है, जिससे एसिडिटी, गैस, सूजन, कब्ज आदि हो सकते हैं. केवल एक संतुलन बनाए रखना और सीमित मात्रा में जूस पीना जरूरी है.

कॉटिन्हो कहते हैं जूस पीना आपकी जीवन शैली का एक स्थायी हिस्सा नहीं होना चाहिए. हमेशा गाजर का रस पीने के बजाय गाजर खाने का विकल्प चुनें, जितना अधिक आप चबाते हैं, उतना ही यह आपके पाचन तंत्र के लिए अच्छा है.

