High Uric Acid: यूरिक एसिड को कम कैसे करें? ये हैं यूरिक एसिड कंट्रोल करने के उपाय, तेजी से कम होगा एसिड लेवल!

Home Remedies For Uric Acid: यूरिक एसिड का लेवल अचानक से बढ़ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है. शरीर में हाई यूरिक एसिड लेवल (High Uric Acid Levels) आपको ताउम्र परेशान कर सकता है. इससे आपको गठिया, शुगर, हार्ट, किडनी की बीमारियां होने का खतरा रहता है. अगर आप बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल (Control Uric Acid) करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण (Uric Acid Symptoms) जानने होंगे. इस समस्या से परेशान लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि यूरिक एसिड क्या है (What Is Uric Acid), यूरिक एसिड बढ़ने के कारण (Causes Of Increased Uric Acid), यूरिक एसिड बढ़ने के नुकसान, यूरिक एसिड के लिए टेबलेट्स या मेडिसिन (Tablet For Uric Acid), यूरिक एसिड की रामबाण दवा, यूरिक एसिड के टेस्ट, तो आपको बता दें, यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में तब बनता है जब शरीर प्यूरीन नाम के केमिकल को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है. प्यूरिन केमिकल शरीर में भी बनते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं. यूरिक एसिड के लेवल का पता ब्लड टेस्ट (Blood Test) के जरिए लगा सकते हैं. यूरिक एसिड के ज्यादा बनने की स्थिति में किडनी ब्लड से इसको हटा नहीं पाती जिसके कारण रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है. बढ़े यूरिए एसिड के लिए घरेलू नुस्खों (Home Remedies For Uric Acid) को अपनाया जाता है. बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कई चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए. यहां हम यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies To Control Uric Acid) के बारे में बता रहे हैं...

1. सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar for Gout)

सेब का सिरका शरीर से यूरिक एसिड को कम करने में मददगार हो सकता है. सेब के सिरके में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइंफ्लेमेंटरी गुण होते हैं. यह शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने का काम कर सकता है. सेब का सिरका खून में पीएच स्तर को बढ़ा सकता है. जो यूरिक एसिड को कम करने में मददगार माना जाता है. विटामिन-सी युक्त फलों का सेवन करेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में रह सकताहै. नीबू में मौजूद साइट्रिक एसिड बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ने से रोकने में कारगर हो सकता है. इसके लिए सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नीबू का रस निचोड़ कर पी सकते हैं.

2. अजवाइन (Ajwain)

अजवाइन का सेवन करके भी यूरिक एसिड के स्तर को कम किया जा सकता है. अगर आप बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं तो आपको रोजाना सुबह खाली पेट अजवाइन का पानी बनाकर पीना चाहिए. माना जाता है कि घरेलू नुस्खों में अजवाइन यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकता है. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में फायदेमंद हो सकता है.

3. फाइबर से भरपूर फूड्स (Fiber Rich Foods)

बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. साबुत अनाज, सेब, संतरे और स्ट्रॉबेरी फाइबर से भरपूर होते हैं इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. फाइबर से भरपूर कई ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं.

4. इस एक चीज का पानी भी फायदेमंद (Water Of This One Thing)

कुछ लोग बढ़े हुए यूरिक एसिड को नजरअंदाज कर देते हैं ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. अगर आफ यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो गेहूं का ज्वार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. यह विटामिन सी, क्लोरोफिल और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होता है. इसका सेवन करने के लिए नीबू के जूस के साथ दो चम्मच गेहूं के ज्वार को मिलाएं.

5. जैतून के तेल (Olive Oil in a Gout Diet)

जैतून यानी ऑलिव ऑयल बेहद काम की चीज है. अपने खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल कर आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं. जैतूल के तेल में विटमिन ई काफी मात्रा में पाया जाता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार साबित होता है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

