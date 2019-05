Avengers Endgame Box Office Collection Day 15: एवेंजर्स एंडगेम के दो हफ्ते हुए पूरे, अब तक कमाए इतने करोड़

Avengers Endgame Box Office Collection Day 15:'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने दुनिया के साथ-साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा दिया है. इस फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते का वक्त पूरा हो चुका है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस (Avengers Endgame Box Office Collection) पर अब तक 338 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) के लिए दूसरा हफ्ता भी शानदार रहा. दूसरे हफ्ते के पहले दिन य़ानी की शुक्रवार को फिल्म ने 12 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया, शनिवार को 18.30 करोड़, रविवार को 21.75 करोड़, सोमवार 8.25 करोड़, मंगलवार 6.75 करोड़, बुधवार 5.50 करोड़ और गुरुवार को 4.90 करोड़ ता कलेक्शन किया. इस तरह दो हफ्तों का कलेक्शन पहुंच गया 338 करोड़ रुपये. यह जानकारी फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी है.

#AvengersEndgame continues its heroic run... Has a solid Week 2, although the biz slowed down on weekdays... [Week 2] Fri 12.50 cr, Sat 18.30 cr, Sun 21.75 cr, Mon 8.25 cr, Tue 6.75 cr, Wed 5.50 cr, Thu 4.90 cr. Total: ₹ 338.35 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 402.80 cr.