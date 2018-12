Mortal Engines Movie Review: ‘मशीनी दुनिया’ में जिंदगी की जंग दिखाती है हॉलीवुड फिल्म 'मॉर्टल इन्जंस' हॉलीवुड (Hollywood) फिल्म ‘मॉर्टल इन्जंस (Mortal Engines)’ के डायरेक्टर क्रिश्चियन रिवर्स वही हैं, जिन्होंने ‘द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग’ (The Lord's Of The Ring) और द हॉबिट (The Hobbit) जैसी फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स के जरिये कहर बरपाया था.