पश्चिम बंगाल की इस बड़ी पार्टी के 17 पार्षद बीजेपी में हुए शामिल

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है. शनिवार को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 17 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. ये सभी 17 पार्षद दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी से हैं. बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से ही अन्य पार्टियों के पार्षदों, विधायक और सांसदों का बीजेपी (BJP) में शामिल होने का सिलसिला जारी है. इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता सरकार (Mamata Banerjee) को बड़ा झटका लगा था. TMC के 2 विधायक और 50 पार्षद BJP में शामिल हो गए थे. इसके अलावा CPM का भी एक विधायक भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुआ था.

17 Councillors of Darjeeling Municipality join Bharatiya Janata Party at Delhi. All 17 Councillors were earlier with Gorkha Janmukti Morcha. pic.twitter.com/lqDjQjMdVo