बाबुल सुप्रीयो ने ममता बनर्जी की रैली पर कसा तंज, कहा- आज कोलकाता बनेगा पाखंड का गवाह

खास बातें बाबुल सुप्रीयो ने ममता की रैली पर कसा तंज ट्विटर के जरिए लिया निशाने पर लिखा- आज कोलकाता पाखंड का गवाह बनेगा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद पर सियासी वार-पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रीयो ने कोलकाता में होने वाली रैली पर निशाना साधा है. बाबुल सुप्रीयो ने इस रैली को भ्रष्ट नेताओं की एकता करार दिया है. उन्होंने लिखा कि आज कोलकाता पाखंड का गवाह बनेगा. यहां भ्रष्ट नेताओं की एकता की रैली की जाएगी. यह खुद के अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों का अपवित्र गठबंधन है. इस ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने नमो अगेन, अबकी बार फिर मोदी सरकार हैशटैग का भी इस्तेमाल किया.

A rally of unity of corrupt leaders. Kolkata will witness a show of hypocrisy today. It is an unholy alliance of political parties for personal survival. #NaMoAgain#AbkiBaarPhirModiSarkar@narendramodi@AmitShah@BJP4India@BJP4Bengal@KailashOnline — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) January 19, 2019

अगले ट्वीट में बाबुल सुप्रीयो ने लिखा कि इस रैली के लिए टीएमसी के पास इस रैली के लिए बड़ी राशि है लेकिन राज्य के विकास के लिए इनके पास रुपये नहीं होते. अपनी बात को दोहराते हुए बाबुल सुप्रीयो ने लिखा कि कोलकाता आज पाखंड का गवाह बनने जा रहा है.

बाबुल ने कुछ देर बार फिर लिखा कि जनता समझदार है और देख रही है कि दीदी ने सिर्फ एक ही चीज दी है और वह सिर्फ बड़े-बड़े पोस्टर्स हैं और कुछ भी नहीं.

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 3 लाख लोग जुटेंगे. रैली में विपक्षी दलों के कई दिग्गज दिखेंगे. शुक्रवार को ही अखिलेश यादव कोलकाता पहुंच गए. वहीं कई दूसरे दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं. ममता बनर्जी की आज होने वाली रैली में करीब 20 विपक्षी दलों के नेता पहुंच रहे हैं. हालाकि इनमें कई नेताओं में कोई गठबंधन नहीं हुआ है. लेकिन वो एक मंच पर दिखेंगे. इन सबके निशाने पर बीजेपी है. 20 विपक्षी दलों के एक मंच पर जुटान से लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ऐसा लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बार फिर से विपक्षी एकता की झलक देखने को मिल सकती है.

