कोलकाता: ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

बीजेपी और तृणमूल के बीच मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है. पुलिस ने बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया है. पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े. बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार (Mamata Banerjee) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था. जब भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो बंगाल पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया. अचानक वाटर कैनन का प्रयोग होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे.

