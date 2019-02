सर्जिकल स्ट्राइक के 'हीरो' रहे लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को नकारा

उरी हमले के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल होकर विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के सवाल को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है. बता दें कि गुरुवार को खबरें सामने आई थी कि कांग्रेस ने लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हु़ड्डा (रिटायर्ड) को पार्टी में शामिल करते हुए बड़ी जिम्मेदारी दी है. ऐसा कहा जा रहा था कि जनरल हुड्डा कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट भारत के सुरक्षा को केंद्र में रखकर बनाएंगे और इसके लिए कांग्रेस ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है. लेकिन हुड्डा के नकार देने के बाद सारी अटकलों पर विराम लग गया है.

Lt Gen DS Hooda (retd) to ANI on whether he had joined Congress party which has asked him to prepare a report on national security: I have not joined the Congress party. (file pic) pic.twitter.com/K3IId5HvDt