आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- कुछ लोग चुनाव परिणामों के प्रभाव से अभी तक...

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने रविवार को आंध्र प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तंज कसा. उन्होंने (PM Modi) कहा कि कुछ लोग चुनाव परिणामों के प्रभाव से अभी तक बाहर नहीं निकल पाएं हैं. ये उनकी मजबूरी है. हमारे लिए चुनाव का अध्याय समाप्त हो चुका है और 130 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का अध्याय शुरू हो चुका है. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी जीव नहीं हैं, हम जनता के सुख-दुःख के साथ जुड़े हुए और भव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं की एक समर्पित व्यवस्था के हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पांच साल का अनुभव बताता है कि देश सत्यनिष्ठा पर भरोसा करता है, देश सत्यनिष्ठा पर चलने वालों को मदद करता है.

चुनाव जीतना, ये चुनाव के समय चुनाव मैदान में करना होता है लेकिन जनता जनार्दन का दिल जीतना, ये हमें 365 दिन अखंड अविरत रूप से करते रहना है. उन्होंने (PM Modi) रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आंध्र में सरकार बनाने पर जगन रेड्डी जी को बधाई देता हूं और मैं यहां के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी.

Tirupati: Prime Minister Narendra Modi arrives at Tirumala temple to offer prayers. Andhra Pradesh Chief Minister Jaganmohan Reddy also present. #AndhraPradeshpic.twitter.com/OXrRGQRvBq