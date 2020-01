JNU हिंसा के विरोध में सेंट स्टीफन्स कॉलेज के छात्रों ने क्लास का किया बहिष्कार, कहा - हमारा संविधान हमें...

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों के साथ हुई हिंसा के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज के छात्रों ने बुधवार को क्लास का बहिष्कार किया. छात्रों ने क्लास का बहिष्कार करने के बाद कॉलेज कैंपस में संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ा. सेंट स्टीफन्स के छात्रों ने आठ सेकेंड का वीडियो भी बनाया. जिसे बाद में ट्वीट पर साझा किया गया है. इस वीडियो में कॉलेज के 100 के करीब छात्र हाथ में बैनर लिए दिख रहे हैं. साथ ही वह जेएनयू के छात्रों के समर्थन में नारे भी लगा रहे हैं.

At St Stephen's today. Students boycott classes (very, very rare) to read the Preamble to the Constitution and to support and say #WeStandWithJNU. And #NoCAANoNRCpic.twitter.com/OxlGWhWjyL