Attari: वाघा बॉर्डर पर अभिनंदन की आगवानी करना चाहते थे अमरिंदर सिंह, मगर जानें किस वजह से अब ऐसा नहीं करेंगे

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन आज वतन वापस आ रहे हैं. अभिनंदन की आगवानी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह करना चाहते थे, मगर प्रोटोकॉल की वजह से वह ऐसा नहीं कर सकते हैं. इस दौरान अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर वह अभिनंदन की आगवानी कर पाते तो उन्हें खुशी होती. मगर कुछ प्रोटोकॉल हैं, जिसकी वजह से वह ऐसा नहीं कर पाएंगे.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है, "मुझे (विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की अगवानी के लिए) जाकर खुशी होती, लेकिन तय प्रोटोकॉल है. जब भी कोई इस तरह आता है, जैसे 65' और 71' की जंग के बाद युद्धबंदी आए थे, उन्हें पहले मेडिकल परीक्षण के लिए जाना पड़ता है, और फिर डीब्रीफ किया जाता है... मुझे लगता है, यही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी."

Punjab CM: Would love to go (to receive Wing Commander #AbhinandanVarthaman ) but there's laid out protocol whenever anybody comes back like happened to Prisoners of war in '65 & '71, they had to first go for medical & then be debriefed. I think same process will be followed here pic.twitter.com/jo1VG1gsdH