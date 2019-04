VIDEO: जम्मू में मतदान करने गए युवक के साथ बीएसएफ की हाथापाई से भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- बीजेपी तो किसी भी कीमत पर...

खास बातें महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना जम्मू में युवक के साथ मारपीट का विरोध पहले चरण के दौरान हुई हिंसा पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्रीऔर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने जम्मू में मतदान केंद्र पर युवक के साथ बीएसएफ जवान के साथ हुई हाथापाई पर कड़ा ऐतजार जताया है. उन्होंने (Mehbooba Mufti) इस घटना को लेकर एक ट्वीट भी किया. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने अपने ट्वीट में लिखा कि जम्मू के मतदान केंद्र पर बीएसएफ के जवान ने एक युवक के साथ इसलिए हाथापाई की क्योंकि वह बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता था. बीजेपी के लिए मतदान कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सशस्त्र बलों का इस्तेमाल यह साबित करता है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कितनी भूखी है और वह इसके लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकती है.

A voter at polling booth in Jammu was manhandled by the BSF because he refused to cast his vote for BJP. Using armed forces at polling stations to coerce people to vote for the BJP shows their desperation & hunger to usurp power by hook or crook. pic.twitter.com/Hmr8zocQ44 — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 11, 2019

एक अन्य ट्वीट में महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने नमो फूड पैकेट की उपलब्धता पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा कि एक बार फिर आचारसंहिता का उल्लंघन. अगर इन पैकेट के इस्तेमाल के लिए आपको मजबूर किया जाए और कहा जाए कि आपको जिसको वोट देना हो उसे दें. यह कोई तय नहीं कर सकता कि आप अपना वोट किसे दें. यह हर भारतीय का मौलिक अधिकार है.

Another glaring violation. If these packets are being forced on you, consume it & then vote for whoever you want. NO ONE can decide who you cast your ballot for. Its the fundamental right of every Indian citizen. https://t.co/IB3iFDfJHD — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 11, 2019

गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर इस तरह का हमला किया होगा. इससे पहले महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने (Mehbooba Mufti) कहा था कि अगर ऐसा होता है तो हमें फिर से विचार करना होगा कि हमें भारत के साथ रहना भी है या नहीं. महबूबा मुफ्ती ने (Mehbooba Mufti) वित्त मंत्री अरुण जेटली पर पलटवार करते हुए कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को यदि खत्म किया गया तो भारत संघ और राज्य के बीच संबंध समाप्त हो जाएगा. महबूबा (Mehbooba Mufti) ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि अरुण जेटली को यह समझना चाहिए. यह कहना आसान नहीं है. यदि आप (अनुच्छेद) 370 खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ आपके संबंध समाप्त हो जाएंगे.

अरुण जेटली ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की वकालत करते हुए कहा था कि अनुच्छेद 35ए जो जम्मू-कश्मीर में गैर-स्थायी निवासियों को संपत्ति खरीदने पर रोक लगाता है वह ‘संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण' है और राज्य के आर्थिक विकास को बाधित कर रहा है. महबूबा ने कहा था कि अनुच्छेद 370 भारत संघ और राज्य के बीच एक सेतु है और यदि संविधान के विशेष प्रावधान को खत्म किया गया तो नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर के साथ अपने संबंध ‘फिर से बातचीत करके तय करने होंगे'.

उन्होंने कहा था कि यदि आपने भारत के संविधान में हमें एक विशेष दर्जा दिया है और आप उस दर्जे को तोड़ते हैं तब हमें पुनर्विचार करना होगा कि क्या हम आपके साथ बिना शर्त रहना भी चाहते हैं या नहीं. इससे पहले नेशनल कान्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और अवामी इंसाफ पार्टी प्रमुख गुलाम अहमद शेख सलूरा अपने समर्थकों के साथ पीडीपी में शामिल हो गए थे. महबूबा और पार्टी संरक्षक मुजफ्फर हुसैन बेग ने वानी और सलूरा का पार्टी में स्वागत किया. गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हो. इससे पहले जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था.

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट कर कहा था कि आज के जमाने में देशभक्ति कुर्सी बचाने के लिए जरूरी है. उन्होंने (Mehbooba Mufti) अपने ट्वीट में बॉलीवुड की एक फिल्म का वीडियो भी डाला था. जिसमें दो कलाकार आपस में यही बात कर रहे थे कि वह किस तरह से देशभक्ति के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं.

