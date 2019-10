Bigg Boss 13 के पहले एपिसोड पर आया फैंस का रिएक्शन, कहा- रोज झगड़ा देखने को मिलेगा; Memes हुए वायरल

खास बातें पहले दिन से ही शुरू हो गए 'बिग बॉस' के घर में धमाके सोशल मीडिया पर छाया 'बिग बॉस' से जुड़े मीम्स का जादू पहला एपिसोड देख फैंस ने दिया रिएक्शन

Bigg Boss 13: 'बिग बॉस' (Bigg Boss) अपने नए सीजन के साथ शुरू हो चुका है. प्रीमियर के दिन जहां कंटेस्टेंट ने शानदार एंट्री की, तो वहीं अगले दिन से ही घर में घमासान भी शुरू हो गया. दरअसल, आसिम रियाज और पारस छाबड़ा में जम्मू और कश्मीर को लेकर बहस हो गई. इसके साथ ही 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का ये टेढ़ा सीजन आगे भी कई धमाके साथ लेकर आने वाला है. लेकिन इन सबसे इतर 'बिग बॉस' (Bigg Boss 13) सोशल मीडिया पर भी खूब छा रहा है. दरअसल, 'बिग बॉस 13' का प्रीमियर होते ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम्स (Memes) भी बनने लगे, जो काफी मजेदार हैं.

Saab ke Favorites & FC baan gye , also decided Top 3 Contestants of this season ..



Me - #BiggBoss13pic.twitter.com/sR1wShGHP8 — RơMıɛ (@RoMie_14) September 30, 2019

बता दें कि इस बार 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के सदस्यों का सफर थोड़ा मुश्किलों भरा होने वाला है. क्योंकि इस बार केवल बिग बॉस ही नहीं, बल्कि घर की मालकिन अमीषा पटेल भी घर के सदस्यों की क्लास लगाने वाली हैं. अब देखना यह है कि इन धमाकों के बीच से निकलकर कौन 'बिग बॉस' का राजा बनता है.

