The Kapil Sharma Show: रवि किशन का कपिल शर्मा के सामने खुलासा, बताया- 5 महीने बाद खुलकर किया ये काम...देखें Video

The Kapil Sharma Show: भोजपुरी एक्ट्रेस रवि किशन (Ravi Kishan) ने किया खुलासा

खास बातें भोजपुरी एक्ट्रेस रवि किशन ने किया खुलासा कपिल शर्मा के शो में रवि किशन ने खोले जिंदगी से जुड़े राज करीब पांच महीने बाद हंसे थे रवि किशन

The Kapil Sharma Show: भोजपुरी (Bhojpuri) और हिंदी सिनेमा के एक्टर रवि किशन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में आए और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के साथ जमकर ठहाके भी लगाए. रवि किशन (Ravi Kishan) के साथ 'बाटला हाउस' को प्रमोट करने आए अभिनेता जॉन अब्राहम (John Abraham) और खूबसूरत अभिनेत्री मृणाल ठाकुर भी रहे. 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के सुपरस्टार रवि किशन (Ravi Kishan) जमकर मस्ती करेंगे और कई तरह के दिलचस्प राज खोलेंगे.

जॉन अब्राहम को लेकर 'बाटला हाउस' की एक्ट्रेस का खुलासा, कहा-आज वो जिस मुकाम पर हैं उसकी वजह है...

'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में कपिल शर्मा ने भोजपुरी एक्टर रवि किशन से एक अफवाह के बारे में पूछा. कपिल शर्मा ने रवि किशन से पूछा कि अनुराग कश्यप आपको अपनी फिल्मों में रखने से डरते हैं? तो इसकी पुष्टि करते हुए रवि ने कहा, 'हां, यह सच में मजेदार है, लेकिन जब मुझे इसके कारण के बारे में पता चला तो मैं आश्चर्यचकित था. एक बेतरतीब अफवाह जो चारों ओर बनी हुई थी कि मैं एक ऐसा अभिनेता हूं जो सेट्स पर बहुत नखरे करता है और मुझे एक राजा की तरह व्यवहार करना पसंद है. यह सिर्फ एक कोरी अफवाह है और कुछ नहीं.' रवि ने अनुराग के सामने यह बात स्पष्ट भी की और बाद में अनुराग ने 'मुक्काबाज' में उन्हें कास्ट किया. वे आगे कहते हैं, 'अनुराग ने मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए कास्ट करना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझे इसके लिए अप्रोच नहीं किया. उनके मन में मेरी कुछ और ही छवि थी. मुझे इसका बहुत अफसोस है क्योंकि मैं इस तरह की शक्तिशाली फिल्म का हिस्सा बनने का इच्छुक रहता हूं.'

'वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन' का खिताब पाने पर अब आया ऋतिक रोशन का रिएक्शन, कहा-यह उपलब्धि बड़ी...

'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में बाद में रवि किशन ने बताया, 'आज मैं लगभग 5 महीने बाद हंस रहा हूं.' रवि को हाल ही में संसद सदस्य के रूप में चुना गया है और वे ऑन-ग्राउंड चुनाव प्रचार में व्यस्त थे. इसलिए उनके बीते महीने व्यस्तता से भरे रहे और थका देने वाले रहे हैं. अपनी फिल्मों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने 600 से अधिक भोजपुरी और हिंदी फिल्में की हैं, लेकिन बाटला हाउस एक ऐसी फिल्म है, जिसमें उन्होंने वास्तव में वॉयस ओवर में आवाज डब करते समय रोना आया था.

.और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...