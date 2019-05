इस बॉलीवुड एक्टर ने अमित शाह की रैली को लेकर किया Tweet, लिखा-रैली में गए लोगों को मेरा सल्यूट

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में अमित शाह (Amit Shah) की रैली के दौरान जो कुछ हुआ उस पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी ट्वीट किया है. अमित शाह (Amit Shah) की रैली को लेकर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने लिखा कि मैं भारत के उन भाई और बहनों को सल्यूट करता हूं. जो रैली में अमित शाह (Amit Shah) को देखने गए थे. KRK ने लिखा क्या सच में इसके लिए गंभीर हैं. मुझे सच में इस पर विश्वास नहीं हो रहा है. लोकसभा चुनावों के दौरान कमाल आर खान (Kamaal R Khan) लगातार ट्वीट कर रहे हैं. कई मौकों पर उन्होंने राजनीतिक दलों और दिग्गज नेताओं को निशाने पर लिया है. अमूमन उनके सवालों के दायरे में बीजेपी और कांग्रेस रहते हैं.

I salute to my Indian brothers sisters, who go to rallies to see Amit Shah also. Are you really serious people? No pls tell me, are you really serious? I really can't believe this.