स्वरा भास्कर ने EVM पर किया ट्वीट और विपक्ष पर साधा निशाना, बोलीं- बात कुछ और...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के आखिरी चरण का मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम (EVM) की गड़बड़ी का मामला काफी गर्माया हुआ है. जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां ईवीएम (EVM) में होने वाली गड़बड़ी और धांधलियों को लेकर सवाल उठा रही थीं, तो वहीं दूसरी और बॉलीवुड (Bollywood) से भी इस मुद्दे पर रिएक्शन आने शुरू हो गए. सोशल मीडिया में सामाजिक मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपने विचार रखने वाली स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी ईवीएम (EVM) की गड़बड़ी को लेकर ट्विटर पर अपने विचार साझा किए हैं. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) समसामयिक मुद्दों पर अक्सर ट्वीट करती हैं. कई बार वह (Swara Bhaskar) अपने ट्वीट के जरिए ट्रोल भी हो जाती हैं. लेकिन स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अपने ट्रोलर्स को जमकर जवाब भी देती हैं.

If the EVM tampering / replacing thing is real.. why aren't opposition parties moving court.. or something??!??? #GenuineQuestion