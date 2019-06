सलमान खान ने रेस में घोड़े को भी दिया हरा, वायरल हुआ भाईजान का जबरदस्त वीडियो

'भारत' में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद सलमान खान (Salman Khan) अब 'इंशाअल्लाह' (Inshallah) और 'दबंग 3' में नजर आएंगे. सलमान खान (Salman Khan) अभी फिल्मों से दूर अपनी फिटनेस पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सलमान खान अक्सर अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं. हाल ही में सलमान खान (Salman Khan) ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह घोड़े से रेस लगाते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में सलमान खान की एनर्जी देखने लायक है. सलमान खान (Salman Khan) का यह वीडियो इतना लाजवाब है कि इसने सोशल मीडिया पर आते ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अपने वायरल वीडियो में घोड़े से जबरदस्त तरीके से रेस लगाते दिखाई दिए. इस वीडियो को अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सलमान खान ने लिखा 'ओवरपावर हॉर्स पावर...मजेदार.' इस वीडियो में सलमान खान जिस तरह घोड़े से रेस लगा रहे हैं, ऐसे में उनका जज्बा देखने काफी लाजवाब लग रहा है. सलमान खान फिटनेस की रेस में अक्सर आगे रहते हैं इस बात का सबूत उनका यह वीडियो बखूबी देता है.

