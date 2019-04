इस बॉलीवुड एक्टर ने बताया 5 सालों में शाहरुख क्यों नहीं दे पाए एक भी हिट फिल्म

बॉलीवुड (Bollywood) में जब कोई हिट होता है तो हर कोई उसकी तारीफ करता है लेकिन जब कोई कलाकार फ्लॉप होता है तो उसे नसीहत देने वालों की संख्या भी कम नहीं होती. पिछले कुछ सालों से शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पा रही हैं. हालांकि उनके प्रोडक्शन की फिल्में कमाई कर रही हैं. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने बताया है कि क्या कारण है कि शाहरुख (Shahrukh Khan) की फिल्में नहीं चल रही हैं. KRK ने ट्वीट करके पूछा कि क्यों पिछले 5 सालों में शाहरुख (Shahrukh Khan) एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके. अगली लाइन में कुछ सवाल पूछते हुए कमाल आर खान (Kamaal R Khan ने लिखा कि क्या एसआरके एक बड़े सुपर स्टार हैं, हां... क्या शाहरुख (Shahrukh Khan) एक अच्छे कलाकार हैं, हां... क्या,शाहरुख एक अच्छे बिजनेस मैन हैं, हां...क्या, शाहरुख को लगता है कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए उन्हें सब मालूम है, नहीं! और यही तो समस्या है.

Why SRK is not able to give a hit film during last 5 years?

SRK is a big super star- yes!

SRK is a good actor- yes!

SRK is a gud businesman-Yes

SRK thinks that he knows all to make a good film- Not!

And this is the problem!!