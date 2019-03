बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, लिखा- मोदी दोबारा पीएम बने तो SP-BSP होंगी जिम्मेदार

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) की गहमा-गहमी हर जगह महसूस की जा सकती है. बॉलीवुड गलियारा भी इससे अछूता नहीं है. फिल्म जगत की हस्तियां भी अपने तरीकों से अपनी भूमिका निभा रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) इससे अछूते नहीं रहे. KRK ने सीधी टिप्पणी उस राज्य की राजनीति पर की, जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है. केआरके (Kamaal R Khan) ने उत्तर प्रदेश के सियासी गठबंधन को समझते हुए ट्विटर पर लिखा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसके लिए सपा (SP) और बसपा (BSP) जिम्मेदार होंगी.

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी (BJP) उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतेगी. केआरके (KRK) का मानना है कि अगर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और मायावती (Mayawati), राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से हाथ मिलाते तो बीजेपी (BJP) यूपी में ज्यादा से ज्यादा 10 सीटें ही जीत पाती. कुल मिलाकर मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए सपा और बसपा जिम्मेदार हैं. साथ ही KRK ने मायावती (Mayawati) पर तंज कसते हुए कहा कि मायावती जी अपने सपनों में रोज प्रधानमंत्री बन सकती हैं.

Now #BJP will win min 50 seats in UP. If @yadavakhilesh and @Mayawati could have joint hand with @RahulGandhi So #BJP can win max 10 seats. Means #SP and #BSP are responsible to make #Modi Ji PM again. And Now Mayawati Ji can become the PM in her dream every night.