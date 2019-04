Kesari Box Office Collection Day 13:अक्षय कुमार की फिल्म कर रही है जबरदस्त कमाई, दूसरे हफ्ते पूरे होने तक इतने करोड़ के कलेक्शन का अनुमान

Kesari Box Office Collection Day 13: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'केसरी' (Kesari) का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है. देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत केसरी (Kesari) ने दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है. जिसकी वजह से फिल्म दो हफ्ते तक बढ़िया कलेक्शन कर रही है. फिल्म ने अब तक 128 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. उत्तर भारत में सिनेमा घरों पर अब भी भीड़ देखी जा रही है वहीं अन्य इलाकों में कमाई की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म (Kesari) दो हफ्ते पूरे होने तक 137 करोड़ की कमाई कर चुकी है. दूसरे हफ्ते केसरी का मुकाबला जंगली (Junglee) और नोटबुक (Notebook) जैसी फिल्मों से था, जिसे केसरी (Kesari) ने आसानी से पछाड़ दिया.

सफल होने और सफल बने रहने का मंत्र बताती है 'बोल बच्चन', पढ़ें सक्सेस और बॉलीवुड का मज़ेदार तड़का

विशाल भारद्वाज ने किया Tweet, लिखा- घर की रोटी खिलाए चूहों को ये सियासत...

शुक्रवार को फिल्म (Kesari) की कमाई 4 करोड़ 45 लाख रुपये रही, वहीं शनिवार को 6 करोड़ 45 लाख रुपये जुटाए. रविवार का दिन केसरी (Kesari) के लिए शानदार रहा. रविवार को फिल्म ने 8 करोड़ 25 लाख रुपये इकट्ठे किए. सोमवार को फिल्म की कमाई थोड़ी कम रही है और सिर्फ 3 करोड़ 27 लाख रुपये कमाई की. इस तरह से फिल्म की अब तक की कमाई 128 करोड़ 28 लाख हो चुकी है.

#Kesari is strong on [second] Mon... North circuits continue to lead, while other circuits are steady... Should collect ₹ 137 cr [+/-] by [second] Thu... [Week 2] Fri 4.45 cr, Sat 6.45 cr, Sun 8.25 cr, Mon 3.27 cr. Total: ₹ 128.28 cr. India biz.