नोरा फतेही Beach किनारे उठा रही थीं कचरा, फोटो देख लोगों ने कह डाली यह बात...

She's so humble .@norafatehi . . . . . . #norafatehi #streetdancer3d #streetdancer#varundhawan #3iscoming #norafatehifans#thebestdancerinbollywood #sonakshisinha #katrinakaif #aliabhatt #queenofbollywood #bollywood#bollywoodstyle #bollywoodactress#bollywoodfashion #varundhawan#dishapatani #akshaykumar #ranveersingh#kritisanon #jacquelinefernandez #zerofilm#sidharthmalhotra #sonamkapoor#kareenakapoor

A post shared by Nora Fatehi Egyption FC ???????? (@teamnorafatehi) on Aug 31, 2019 at 6:43am PDT