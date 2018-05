Raazi Box Office Collection Day 3: साल 2018 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म बनी 'राजी', जानें कमाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म ' राज़ी ' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म महज तीन दिन में अपनी लागत निकलती नजर आ रही है. दिन-ब-दिन 'राजी' की कमाई में भारी बढ़त देखने को मिल रही है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 14.11 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है. इसी के साथ आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर ने पहले वीकएंड पर 32.94 करोड़ रुपये बटोर लिए. 3 दिन में तकरीबन 33 करोड़ कमाने वाली 'राजी' साल 2018 की पांचवी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी.'पद्मावत', 'बागी 2', 'रेड' और 'पैडमैन' के बाद 'राजी' साल की पांचवी बड़ी फिल्म है. इसके अलावा यह साल की पहली सबसे ज्यादा कमाने वाली वुमन सेंट्रिक फिल्म भी है. 'राज़ी' का बजट लगभग 35-40 करोड़ रु. बताया जाता है.

It’s about the all-important Mon... #Raazi is already a HIT, but the numbers on Mon will give an idea of how it is likely to trend on weekdays... If the film holds on strong levels on weekdays and beyond, which is likely, it will emerge a SUPER-HIT.