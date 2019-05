पिता की पुण्यतिथि पर भावुक हुए संजय दत्त, बचपन की तस्वीर शेयर कर लिखी ये बात

अभिनेता सुनील दत्त (Sunil Dutt) की 14वीं पुण्यतिथि पर उनके बेटे और अभिनेता संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने शनिवार को अपने पिता को याद किया. संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने उन्हें याद करते हुए इमोशनल हो गए और उन्होंने ट्विटर पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा,हमारे परिवार के स्तंभ. तस्वीर में सुनील दत्त, संजय (Sanjay Dutt) की मां दिवंगत अभिनेत्री नरगिस (Nargis) और संजय (Sanjay Dutt) अपनी बहनों के साथ दिखाई दे रहे हैं.

मुंबई कांग्रेस की नेता प्रिया दत्त (Priya Dutt) ने अपने पिता के साथ खुद की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि माता-पिता बहुत कीमती हैं, हमेशा उनके साथ प्यार से पेश आएं. आपको उनकी कीमत तब पता चलेगी जब आप उनकी खाली कुर्सी देखेंगे. प्रिया दत्त ने लिखा कि उनसे आखिरी बार गले मिले हुए आज 14 साल बीत गए. मैं उन्हें हर दिन याद करती हूं.

Parents are so precious, always treat them with loving care. You will only know their value when you see their empty chair. Its been 14 years today since his last hug and I miss him everyday. pic.twitter.com/dCyyu4sEi8