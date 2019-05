स्मृति ईरानी की जीत पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया Tweet, लिखा-पंगा मत लेना

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में बीजेपी (BJP) को मिली एतिहासिक जीत के बाद पार्टी के नेताओं को बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है. जनता के साथ-साथ बॉलीवुड कलाकार (Bollywood Celebrity) भी जीते हुए उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी कड़ी में RAW (Romeo Akbar Walter) जैसी फिल्मों में काम कर चुकी सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi) ने भी ट्वीट किया है. सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi) ने अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को हराने वाली स्मृति इरानी (Smriti Irani) को लेकर ट्वीट किया. एक्ट्रेस ने लिखा कि मैंने टीवी पर सुना है कि स्मृति इरानी (Smriti Irani) ने नतीजों में खुद के लिए जायंट स्लेयर जैसे शीर्षक से इनकार कर दिया और खुद को मां के रुप में ही परिभाषित किया. सुचित्रा (Suchitra Krishnamoorthi ने आगे लिखा कुल मिलाकर बात ये है कि इंडियन हाउस वाइफ से पंगा मत लेना.

Election Results 2019: कौन जीता कौन हारा, देखें पूरी लिस्ट

Just heard @smritiirani say on TV where she refused the title of *Giant Slayer* of #ElectionResults2019 & defined herself essentially as a mum "The moral of the story is Dont mess with the Indian Housewife" ????????Bravo. So so agree ???????????? — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) May 25, 2019

47 साल के हुए Karan Johar, अनदेखी तस्वीरों के साथ जानिए उनके बारे में 10 खास बातें

सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi) सिर्फ स्मृति इरानी की जीत पर खुशी जाहिर करती हुई नजर नहीं आईं बल्कि सुचित्रा ने चंडीगढ़ से बीजेपी की उम्मीदवार और बॉलीवुड कलाकार किरण खेर की जीत पर भी खुशी जताई है. सुचित्रा ने लिखा कि किरण खेर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. आप हमारी प्रेरणा हैं और आप पर हमें गर्व है. ऐसा नहीं है कि सुचित्रा ने बॉलीवुड से संबंधित सभी कलाकारों की जीत पर खुशी जताई हो, सुचित्रा, उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) की हार पर भी तंज कस चुकी हैं.

बीजेपी की जीत का विवेक ओबरॉय को मिला कितना फायदा, पहले दिन हुई इतनी कमाई

big big congrats @KirronKherBJP You are an inspiration You make us proud. ???????? — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) May 24, 2019

कुमार सानू की पहली परफॉर्मेंस पर उनके पापा ने किया था कुछ ऐसा, बताते हुए आज भी हो जाते हैं दुखी

उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) की हार पर सुचित्रा ने लिखा कि उर्मिला मातोंडकर को लगता था कि वह बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं इसलिए चुनाव जीत जाएंगी. यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह राहुल गांधी सोचते हैं कि वह कुर्सी के हकदार हैं क्योंकि वह नेहरु परिवार के पोते हैं. हारने के बाद दोनों ही ईवीएम को लेकर शिकायत कर रहे हैं. हारने वाले हमेशा बहाने ही ढूंढते हैं.

#UrmilaMatondkar thinking she has a chance to win elections bec shes an ex filmstar no different from #RahulGandhi thinking he deserves his seat bec he is Nehrus grandson. Both complained abt #EVM discrepencies when failure was undigestable. The entitled always make bad losers ???? — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) May 23, 2019

लोकसभा चुनावों में BJP को 303 सीटें मिलने पर शाहरुख खान ने कह दी यह बात, वायरल हो गया ट्वीट

लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली. अकेले बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई हैं. वहीं कांग्रेस को 52 सीटें मिली हैं. कांग्रेस की हार के बाद पार्टी आत्ममंथन में जुटी हुई है वहीं एनडीए अपने नए कार्यकाल के लिए मंत्रिमंडल गठन की तैयारियों में जुटी हुई है.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...