Sridevi: बाथटब में डूबने से हुई श्रीदेवी की मौत, आज शाम तक मुंबई पहुंच सकता है पार्थिव शरीर

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी को दुनिया से अलविदा कहे दो दिन बीत चुके हैं. लेकिन उनका पार्थिव शरीर अब तक मुंबई नहीं आया है. बताया जा रहा है कि आज शाम तक उनके पार्थिव शरीर को दुबई से मुंबई लाया जा सकता है. शनिवार शाम फिल्म निर्माता और पति बोनी कपूर के साथ सरप्राइज डिनर डेट से पहले दुबई के होटल जुमैरा अमीरात टॉवर्स में श्रीदेवी की अचानक हुई मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है. खुलासा हुआ है कि उनकी मौत बाथरूम में चक्कर आने पर बाथटब में गिरने से डूबकर हुई. इस खुलासे के कारण ही उनके शव को भारत वापस लाने में देरी हो रही है. पहले मीडिया में खबरें आ रही थीं कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन दुबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 54 वर्षीय अभिनेत्री की मौत अपने होटल के बाथरूम में अचानक चक्कर आने के बाद बाथटब में गिरने से डूबकर हुई थी.

#Mumbai: Latest visuals from outside Anil Kapoor's residence; mortals remains of #Sridevi yet to be brought from Dubai to Mumbai. pic.twitter.com/JY6ETvWI7v