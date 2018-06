#VeereDiWedding crosses HALF-CENTURY... Biz likely to be affected today [Thu] due to #Kaala and #JurassicWorld... Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr, Mon 6.04 cr, Tue 5.47 cr, Wed 4.87 cr. Total: ₹ 52.90 cr. India biz.