जायरा वसीम ने 'धर्म के लिए' छोड़ा बॉलीवुड तो तस्लीमा नसरीन बोलीं- बेवकूफाना, पढ़ें अन्य लोगों के रिएक्शन

बॉलीवुड में फिल्म दंगल से एंट्री करने वाली जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने एक्टिंग फील्ड को छोड़ने का फैसला किया है. जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने अपने एक्टिंग करियर और धर्म के बीच अपने धर्म का चुनाव करते हुए बताया 'वह इस काम से खुश नहीं है क्योंकि यह उनके धर्म के रास्ते में आ रहा है.' जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें एहसास हुआ कि भले ही मैं यहां सही तरीके से फिट हो जाऊं लेकिन मैं इस जगह के लिए नहीं बनी हूं. जायरा वसीम (Zaira Wasim) के इस फैसले पर चारों तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं. जहां कुछ लोग जायरा वसीम के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं तो वहीं दूसरे लोग उनके फैसले को बेवकूफाना बता रहे हैं. जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जायरा वसीम के इस फैसले की सराहना की है.

Who are any of us to question @ZairaWasimmm's choices? It's her life to do with as she pleases. All I will do is wish her well & hope that what ever she does makes her happy. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 30, 2019

'दंगल' गर्ल जायरा वसीम (Zaira Wasim) द्वारा बॉलीवुड छोड़ने के फैसले पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने ट्वीट करते हुए अपने विचार पेश किए. उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा 'जायरा वसीम की पसंद पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं? वह जैसे चाहें वैसे अपनी जिंदगी जिएं. मैं बस उन्हें शुभकामना दे सकता हूं और कामना करता हूं कि वह जो करें उससे उन्हें खुशी मिले.' उमर अब्दुल्ला के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर राजनीति में आने वाले शाह फैसल ने भी जायरा वसीम के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. शाह फैसल ने अपने एक बयान में कहा कि वह जायरा के फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें शुभकामना दी.

I always respected @ZairaWasimmm's decision to be an actor.



Perhaps no other Kashmiri has achieved such an iconic status, such success and fame, at such a young age.



And today, as she quit the industry, I have no choice but to respect her decision.



Wish her luck. — Shah Faesal (@shahfaesal) June 30, 2019

जायरा वसीम (Zaira Wasim) के एक्टिंग करियर को त्यागने पर शाह फैसल ने ट्वीट किया 'मैंने जायरा वसीम के अदाकारा बनने के फैसले का हमेशा सम्मान किया. संभवत: किसी दूसरी कश्मीरी लड़की ने इतनी कम उम्र में इस तरह का लोकप्रिय दर्जा, ऐसी सफलता और नाम नहीं हासिल किया था. लेकिन आज जब उन्होंने फिल्म जगत छोड़ दिया है, तो मेरे पास उनके फैसले का सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. उन्हें शुभकामनाएं.'

Oh My Goosebumps! Bollywood's talented actress Zaria Wasim now wants to quit acting because she thinks her acting career almost destroyed her faith in Allah. What a moronic decision! So many talents in Muslim community are forced to go under the darkness of the burqa. — taslima nasreen (@taslimanasreen) June 30, 2019

जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला और शाह फैसल ने जायरा वसीम (Zaira Wasim) के फैसले पर उन्हें शुभकामनाएं दीं. तो वहीं मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने उनके इस फैसले को बेवकूफाना करार दिया. तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट करते हुए कहा 'बॉलीवुड की प्रतिभाशाली और टैलेंटेड जायरा वसीम अब एक्टिंग करियर छोड़ना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके करियर ने अल्लाह में उनके विश्वास को खत्म कर दिया है. क्या अजीब निर्णय है. मुस्लिम समुदाय की कई प्रतिभाएं ऐसे ही बुर्के के अंधेरे में जाने को मजबूर हो रही हैं.'

