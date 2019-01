IND vs NZ 4th ODI: दो रिकॉर्ड कर रहे रोहित शर्मा का इंतजार, इसमें से एक का बनना तो तय ...

भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पांच वनडे मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला (4th ODI)गुरुवार को हेमिल्‍टन (Hamilton) में खेला जाएगा. भारतीय टीम (Team India) शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और उसकी पूरी कोशिश मेजबान टीम का 5-0 के अंतर से सफाया करने की होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीरीज के अंतिम दो वनडे मैचों के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) को आराम दिया है. विराट की गैरमौजूदगी में रोहित शर्मा कप्‍तानी का दायित्‍व संभालेंगे. चौथे वनडे के लिए दो उपलब्धियां रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का इंतजार कर रही हैं, इसमें से एक उपलब्धि को तो उनके नाम दर्ज होना तय ही है.

नस्‍ली टिप्‍पणी मामला: शोएब अख्‍तर की प्रतिक्रिया पर भड़के सरफराज, कही यह बात..

हेमिल्‍टन में रोहित (Rohit Sharma) जब गुरुवार को खेलने उतरेंगे तो यह उनका 200वां वनडे इंटरनेशनल होगा. रोहित (Rohit Sharma) ने 199 वनडे मैचों में अब तक 48.14 के औसत 7799 रन बनाए हैं, इसमें 22 शतक शामिल हैं. वनडे इंटरनेशनल में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड जबर्दस्‍त हैं और इस फॉर्मेट में उन्‍होंने तीन दोहरे शतक बनाए हैं. 264 रन वनडे में हिटमैन रोहित का सर्वोच्‍च स्‍कोर है जो कि उन्‍होंने वर्ष 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. रोहित की पहचान वनडे मैचों में बड़े-बड़े छक्‍के लगाने वाले बल्‍लेबाज के रूप में है. विकेट पर सेट होने के बाद वे ऐसे शॉट लगाते हैं कि विपक्षी गेंदबाज आतंकित नजर आते हैं. रोहित शर्मा कल के मैच में भारत की ओर से वनडे में सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं.

रोहित शर्मा और शिखर धवन ने इस मामले में सचिन-सहवाग को पीछे छोड़ा

टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे में भारतीय की ओर से खेलते हुए सर्वाधिक छक्‍के लगाने के एमएस धोनी (MS Dhoni)के रिकॉर्ड की बराबरी की थी. टीम इंडिया की ओर से खेलते हुए धोनी और रोहित, दोनों ने 215-215 छक्‍के लगाए हैं. जहां धोनी ने भारत के लिए 285 पारियां खेलते हुए वनडे में यह 215 छक्‍के लगाए हैं, वहीं रोहित ने इस संख्‍या तक पहुंचने के लिए 193 पारियां खेली हैं. चौथे वनडे में एक छक्‍का लगाते ही रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्‍के जड़ने के रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे.





Snapshots from #TeamIndia's training session ahead of the 4th ODI against New Zealand #NZvINDpic.twitter.com/KTmYgLwK5n