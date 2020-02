Valentine Day 2020: वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन Chocolate Day पर साथी को ऐसे दें चॉकलेट गिफ्ट, जानें लड़कियों को क्यों पसंद आती है चॉकलेट! 

खास बातें वैलेंटाइट वीक के तीसरे दिन मनाया जाता है चॉकलेट डे. रिश्ते में प्यार घोलने के लिए पार्टनर को दी जाती है चॉकलेट! यहां जानें साथी को चॉकलेट गिफ्ट देने का तरीका.

Happy Chocolate Day 2020: जैसे-जैसे वैलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है आपका वैलेंटाइन (Valentine) भी आपके पास आने के लिए एक-एक कदम बढ़ा रहा है. हर रिश्ते की नींव प्यार, विश्वास और इजहार पर टिकी होती है. रोज डे (Rose Day) और प्रपोज डे (Propose Day) के बाद अब लोग सवाल है कि चॉकलेट डे कब (When Is Chocolate Day) हैं, तो आपको बता दें 9 फरवरी को चॉकलेट डे (Chocolate Day) हैं. आपने भी किसी को चॉकलेट दी होगी लेकिन इन दिन किसी खास को चॉकलेट देने के अलग मायने समझे जाते हैं. वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) के तीसरे दिन आता है चॉकलेट डे. रोज डे पर गुलाब और प्रपोज डे पर प्यार का इजहार करने के बाद 9 फरवरी को साथी को चॉकलेट देकर रिश्ते में मीठा रंग घोला जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे को चॉकलेट देकर अपने प्यार को जताते हैं. अगर आपका भी कोई पार्टनर है तो उसे चॉकलेट डे पर विश (Wish On Chocolate Day) करने के लिए प्यार भरे मैसेज जरूर भेजें. वो भी चॉकलेट के साथ. हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स (Valentines On 14 February) डे मनाया जाता है. इससे पहले प्यार के इजहार के लिए और भी दिन आते हैं. चॉकलेट डे के बाद 10 फरवरी को टेडी डे (Teddy Day) है. यार का इजहार करना हो तो फूलों के साथ चॉकलेट, रोते बच्‍चे को हंसाना हो तो चॉकलेट, अपनों मे बीच खुशियां बांटना हो तो चॉकलेट, खाने के बाद कुछ मीठा खाना हो तो चॉकलेट...

चॉकलेट डे मनाने के पीछे क्या है कारण?

वैलेंटाइन वीक के तीरे दिन प्यार में चॉकलेट की मिठास जोड़ने के पीछे कई वजह हैं. माना जाता है कि चॉकलेट खाने से लव लाइफ अच्छी रहती है. कि चॉकलेट में थियोब्रोमीन और कैफीन होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है. चॉकलेट खाने से दिमाग में एंडोरफिन रिलीज़ होता है, जिससे हम आराम महसूस करते हैं और स्ट्रेस कम हो सकता है.

Happy Chocolate Day: चॉकलेट खाने से होते हैं कई कमाल के फायदे!

चॉकलेट डे पर साथी को ऐसे चॉकलेट का गिफ्ट

1. साथ में करें चॉकलेट ब्रेकफास्ट

अगर आप अपने साथी को सबसे अलग तरह से चॉकलेट डे विश करना चाहते हैं तो आप इस दिन साथी के साथ चॉकलेट का ब्रेकाफास्ट कर सकते हैं. आप सुबह की शुरूआत ही चॉकलेट से कर सकते हैं. चॉकलेट खाने में मीठी होती है इसलिए दिन की शुरूआत इससे करने से आपका पूरा दिन बेहतरीन हो सकता है. आप अपने पार्टनर को चॉकलेट से बनी डिस खुद बनाकर भी खिला सकते हैं.

2. चॉकलेट डिश बनाने में करें पार्टनर की मदद

अगर आपका साथी चॉकलेट डिश बना रहा है तो आप भी मदद कर इस दिन को खास और प्यार को बढ़ा सकते हैं. साथ में खाना बनाना एक-दूसरे के करीब आने का सबसे रोमांटिक ज़रिया है. डिश तैयार होने के बाद साथ में खाएं चॉकलेट डिश में आप केक, कपकेक या फिर कोई ड्रिंक बना सकते हैं.

लड़कियों को क्यों पसंद आती है चॉकलेट

- चॉकलेट खाने में काफी स्वादिष्ट होती है.

- चॉकलेट खुशी देने के साथ प्यार बढ़ाने का जरिया हो सकती है.

- चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है.

- चॉकलेट वजन कम करने में लाभदायक है.

- चॉकलेट को दिल के काफी करीब माना जाता है.

Happy Chocolate Day: चॉकलेट डे के मौके पर अपने पार्टनर को यह गिफ्ट!

चॉकलेट खाने के होते हैं कई फायदे

1. चॉकलेट स्किन को देगी चमक!

डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम की मात्रा होने से यह स्किन को बेहतर बनाने में भी मदद करती है. यह आपको समय से पहले बूढ़ा दिखने से भी बचा सकती है. यह बेजान सी त्वचा को भी निखारने में आपकी मदद कर सकती है

2. डार्क चॉकलेट है एंटीऑक्सीडेंट का खजाना

अनहेल्दी खाना, खराब जीवनशैली और वायु प्रदूषण से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है. ऐसे में इन सबसे लड़ने में एंटीऑक्सिडेंट्स काफी जरूरी होते हैं. एंटीऑक्सिडेंट हमें समय से पहले बूढ़ा होने और बीमारियों तरह की बीमारियों से बचाते हैं. डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट होन से यह आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है.

3. फाइबर, आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर

ये पोषक तत्व एक साथ आपकी धमनियों (Arteries को आराम देने में मदद करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर के स्तर Blood Pressure Levels) के लिए भी लाभदायक है. यह इंसुलिन सेंसिविटी में सुधार के लिए भी फायदेमंद हैं.

4. दिमाग के लिए भी फायदेमंद

डार्क चॉकलेट में पोटेशियम, जिंक, होता है जो आपके दिमाग के काम करने की शक्ति को बढ़़ता है. साथ ही अल्जाइमर को कम करने में भी मदगार साबित हो सकती है.

